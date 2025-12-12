Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week
    Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week

    President Ilham Aliyev shares post on commemoration of National Leader Heydar Aliyev

    Domestic policy
    • 12 December, 2025
    • 08:07
    President Ilham Aliyev shares post on commemoration of National Leader Heydar Aliyev

    President of the Republic of Azerbaijan and Victorious Commander-in-Chief Ilham Aliyev shared a photo on his official social media accounts in memory of National Leader Heydar Aliyev.

    The post reads: "12 December – Commemoration Day of National Leader Heydar Aliyev."

    Ilham Aliyev Heydar Aliyev
    Photo
    İlham Əliyev Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
    Photo
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева

    Latest News

    08:41
    Photo

    Defendants given right to make their final statements in trial of Armenian citizens

    Domestic policy
    08:33
    Photo

    FM: Heydar Aliyev's achievements live on as valuable legacy guiding Azerbaijan's development

    Domestic policy
    08:24

    MFA: Heydar Aliyev played key role in development of Azerbaijan's statehood

    Domestic policy
    08:17
    Photo

    Leyla Aliyeva visits Children's Tuberculosis Sanatorium No. 5 under Ministry of Health

    Domestic policy
    08:08

    First Vice-President Mehriban Aliyeva shares post on commemoration day of National Leader Heydar Aliyev

    Domestic policy
    08:07
    Photo

    President Ilham Aliyev shares post on commemoration of National Leader Heydar Aliyev

    Domestic policy
    08:05

    Magnitude 6.7 quake off Japan's Aomori triggers tsunami advisory

    Other countries
    00:00

    22 years pass since national leader Heydar Aliyev's death

    Domestic policy
    20:57

    Georgian foreign minister: Azerbaijan is an important partner for us

    Foreign policy
    All News Feed