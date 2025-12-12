President Ilham Aliyev shares post on commemoration of National Leader Heydar Aliyev
- 12 December, 2025
- 08:07
President of the Republic of Azerbaijan and Victorious Commander-in-Chief Ilham Aliyev shared a photo on his official social media accounts in memory of National Leader Heydar Aliyev.
The post reads: "12 December – Commemoration Day of National Leader Heydar Aliyev."
