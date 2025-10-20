Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 00:11
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в социальной сети публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева.

    Report представляет публикацию:

    İlham Əliyev Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
