İlham Əliyev Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 00:11
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev "X" sosial media hesabında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"12 Dekabr - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Anım Günü".
