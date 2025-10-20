İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İlham Əliyev Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 00:11
    İlham Əliyev Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev "X" sosial media hesabında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "12 Dekabr - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Anım Günü".

    Anım günü Ümummilli Lider Heydər Əliyev İlham Əliyev
    Foto
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева

    Son xəbərlər

    00:43

    ABŞ Venesuela yaxınlığında saxlanılan tankeri neftlə birlikdə müsadirə edəcək

    Digər ölkələr
    00:17
    Foto

    XİN başçısı: Heydər Əliyevin xidmətləri Azərbaycanın inkişafına istiqamət verən dəyərli irs kimi yaşayır

    Daxili siyasət
    00:11
    Foto

    İlham Əliyev Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:08
    Foto
    Video

    XİN: Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişaf tarixində silinməz iz qoyub

    Daxili siyasət
    00:00

    Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vəfatından 22 il ötür

    Daxili siyasət
    23:40

    Ağ Ev: Tramp Rusiya ilə Ukrayna arasındakı münaqişənin həlli üçün fəal şəkildə çalışır

    Digər ölkələr
    23:40

    Yunanıstanlı nazir Avroqrupun sədri seçilib

    Digər ölkələr
    23:23
    Foto

    Ukrayna və ABŞ təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı yeni danışıqlar aparıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti