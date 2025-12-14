İspaniya La Liqasının matçı əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb
Futbol
- 14 dekabr, 2025
- 16:33
İspaniya La Liqasının XVI turunun bu gün baş tutmalı olan "Levante" - "Vilyarreal" matçı əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə çempionatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Matçın təxirə salınmasına səbəb Valensiyada yağan güclü yağışlar olub. Qarşılaşmanın yeni tarixi və vaxtı açıqlanmayıb.
Qeyd edək ki, "Vilyarreal" turnir cədvəlində 35 xalla üçüncü yerdədir. "Levante" isə 9 xalla sonuncu, 20-ci pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
17:04
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib - YENİLƏNİBEkologiya
16:51
Qusarda ağır qəza baş verib, iki nəfər ölüb, dörd nəfər yaralanıbHadisə
16:50
DYP qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edibHadisə
16:40
BMT Baş katibi Sidneydə törədilən terror aktını pisləyibDigər ölkələr
16:33
İspaniya La Liqasının matçı əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıbFutbol
16:11
"Barselona"nın üzvü ilk dəfə ardıcıl iki matçda ehtiyat oyunçular skamyasından meydana çıxmayıbFutbol
16:11
Ukrayna Prezidenti cümə günü Polşaya səfər edəcəkDigər ölkələr
15:55
Premyer Liqa: "Kəpəz" "Qəbələ" üzərində qələbə qazanıbFutbol
15:55