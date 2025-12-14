Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Матч Ла Лиги перенесли из-за красного уровня погодной опасности

    Футбол
    • 14 декабря, 2025
    • 16:54
    Матч Ла Лиги перенесли из-за красного уровня погодной опасности

    Матч 16-го тура испанской Ла Лиги между "Леванте" и "Вильярреалом" перенесли из-за красного уровня погодной опасности.

    Как сообщает Report, встреча должна была состояться вечером 14 декабря на стадионе "Сьюдад де Валенсия".

    Решение принял единоличный судья соревнований Королевской федерации футбола Испании. С полудня в прибрежных районах провинции Валенсия объявлена тревога из-за проливных дождей, что сделало проведение матча небезопасным.

    В "Леванте" подтвердили, что игра не состоится в назначенное время, а новая дата будет объявлена дополнительно. При этом все ранее приобретенные билеты сохраняют силу и будут действительны на перенесенный матч.

    На момент переноса команды находятся в совершенно разном положении. "Вильярреал" уверенно идет в группе лидеров и занимает третье место в таблице Ла Лиги с 35 очками. "Леванте" же замыкает турнирную таблицу - 20-я строчка и всего 9 набранных баллов.

    Ла Лига перенос футбол матч непогода
    İspaniya La Liqasının matçı əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb
    Elvis

    Последние новости

    17:04

    Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям на фоне непогоды

    Происшествия
    16:57

    В Гусаре при падении автомобиля в овраг погибли два человека, пострадали четверо

    Происшествия
    16:54

    Матч Ла Лиги перенесли из-за красного уровня погодной опасности

    Футбол
    16:44

    В Чили проходит второй тур президентских выборов

    Другие страны
    16:24

    Генсек ООН осудил теракт в Сиднее

    Другие страны
    16:06

    "Кяпаз" обыграл "Габалу" в матче 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    15:58

    Президент Украины отправится в пятницу с визитом в Польшу

    Другие страны
    15:40

    Левон Тер-Петросян переизбран председателем партии АНК

    В регионе
    15:21

    Число погибших при стрельбе в Сиднее возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    Лента новостей