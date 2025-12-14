Матч Ла Лиги перенесли из-за красного уровня погодной опасности

Матч 16-го тура испанской Ла Лиги между "Леванте" и "Вильярреалом" перенесли из-за красного уровня погодной опасности.

Как сообщает Report, встреча должна была состояться вечером 14 декабря на стадионе "Сьюдад де Валенсия".

Решение принял единоличный судья соревнований Королевской федерации футбола Испании. С полудня в прибрежных районах провинции Валенсия объявлена тревога из-за проливных дождей, что сделало проведение матча небезопасным.

В "Леванте" подтвердили, что игра не состоится в назначенное время, а новая дата будет объявлена дополнительно. При этом все ранее приобретенные билеты сохраняют силу и будут действительны на перенесенный матч.

На момент переноса команды находятся в совершенно разном положении. "Вильярреал" уверенно идет в группе лидеров и занимает третье место в таблице Ла Лиги с 35 очками. "Леванте" же замыкает турнирную таблицу - 20-я строчка и всего 9 набранных баллов.