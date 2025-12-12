Ilham Aliyev WUF13 Budget package the commemoration day of National Leader Heydar Aliyev
    Ilham Aliyev WUF13 Budget package the commemoration day of National Leader Heydar Aliyev

    Turkish Defense Ministry commemorates Heydar Aliyev

    Foreign policy
    • 12 December, 2025
    • 13:20
    Turkish Defense Ministry commemorates Heydar Aliyev

    Türkiye's Ministry of National Defense has shared a tribute marking the anniversary of National Leader Heydar Aliyev, Report informs.

    "We commemorate with respect and mercy the late Great Leader of dear Azerbaijan, Heydar Aliyev, on the 22nd anniversary of his passing. We will continue to pass down his words, ‘We are one nation, two states,' as a legacy from generation to generation and will always stand united with our Azerbaijani Turkish brothers," the MoD said on X.

    The ministry's statement reaffirmed Türkiye's enduring solidarity with Azerbaijan.

    the commemoration day of National Leader Heydar Aliyev Türkiye's Ministry of National Defense
    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib
    Министерство национальной обороны Турции сделало публикацию в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    Latest News

    14:42

    Gas transportation via Baku-Tbilisi-Erzurum pipeline rises by nearly 2%

    Energy
    14:40

    Türkiye opens branch of defense company in Azerbaijan

    Military
    14:33
    Photo

    Azerbaijan's embassy in Ukraine holds ceremony honoring Heydar Aliyev

    Other countries
    14:30

    Azerbaijan's natural gas extraction exceeds 46 bcm in January–November 2025

    Energy
    14:21
    Video

    Haber Global TV airs video material on Heydar Aliyev's commemoration day

    Foreign policy
    13:57

    2,714 twins and 81 triplets born in Azerbaijan over 10 months

    Health
    13:49

    Azerbaijan's agricultural sector grows 1%

    AIC
    13:48

    Over 40,700 marriages and 17,200 divorces registered in Azerbaijan

    Domestic policy
    13:42
    Photo

    Kazakhstan honors memory of Azerbaijan's national leader

    Foreign policy
    All News Feed