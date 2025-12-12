Turkish Defense Ministry commemorates Heydar Aliyev

Türkiye's Ministry of National Defense has shared a tribute marking the anniversary of National Leader Heydar Aliyev, Report informs.

"We commemorate with respect and mercy the late Great Leader of dear Azerbaijan, Heydar Aliyev, on the 22nd anniversary of his passing. We will continue to pass down his words, ‘We are one nation, two states,' as a legacy from generation to generation and will always stand united with our Azerbaijani Turkish brothers," the MoD said on X.

The ministry's statement reaffirmed Türkiye's enduring solidarity with Azerbaijan.

“Özgürlük ve bağımsızlık her milletin millî servetidir.” Haydar Aliyev



Can Azerbaycan’ın Millî Lideri merhum #HaydarAliyev’i vefatının 22’nci yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz.



Merhum Aliyev’in “Biz bir millet, iki devletiz.” sözünü bir miras gibi nesilden nesile aktaracak,… pic.twitter.com/mpAFMmLBSv