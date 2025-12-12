Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Министерство национальной обороны Турции сделало публикацию в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 12:44
    Министерство национальной обороны Турции сделало публикацию в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    Министерство национальной обороны Турции сделало публикацию в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Report представляет публикацию ведомства, размещенную в соцсети X:

    "С уважением и почтением вспоминаем великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева в 22-ю годовщину его кончины. Мы будем передавать слова Гейдара Алиева: "Одна нация, два государства", как наследие из поколения в поколение, и всегда будем едины с нашими азербайджанскими братьями", - отмечается в сообщении.

    Турция Гейдар Алиев День памяти Гейдара Алиева публикация Минобороны
    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib
    Turkish Defense Ministry commemorates Heydar Aliyev
