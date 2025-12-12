Министерство национальной обороны Турции сделало публикацию в связи с Днем памяти Гейдара Алиева
- 12 декабря, 2025
- 12:44
Министерство национальной обороны Турции сделало публикацию в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Report представляет публикацию ведомства, размещенную в соцсети X:
"С уважением и почтением вспоминаем великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева в 22-ю годовщину его кончины. Мы будем передавать слова Гейдара Алиева: "Одна нация, два государства", как наследие из поколения в поколение, и всегда будем едины с нашими азербайджанскими братьями", - отмечается в сообщении.
“Özgürlük ve bağımsızlık her milletin millî servetidir.” Haydar Aliyev— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2025
Can Azerbaycan’ın Millî Lideri merhum #HaydarAliyev’i vefatının 22’nci yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz.
Merhum Aliyev’in “Biz bir millet, iki devletiz.” sözünü bir miras gibi nesilden nesile aktaracak,… pic.twitter.com/mpAFMmLBSv