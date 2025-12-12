СМИ: Министра США Дрисколла отстранили от переговоров по Украине

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл отстранен от мирных переговоров по прекращению войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Согласно информации, решение принято главой Пентагона Питом Хегсетом, который считает, что Дрисколл "вышел за рамки своих полномочий".