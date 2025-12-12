Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    • 12 декабря, 2025
    • 19:08
    СМИ: Министра США Дрисколла отстранили от переговоров по Украине

    Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл отстранен от мирных переговоров по прекращению войны в Украине.

    Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

    Согласно информации, решение принято главой Пентагона Питом Хегсетом, который считает, что Дрисколл "вышел за рамки своих полномочий".

