СМИ: Министра США Дрисколла отстранили от переговоров по Украине
Другие страны
- 12 декабря, 2025
- 19:08
Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл отстранен от мирных переговоров по прекращению войны в Украине.
Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
Согласно информации, решение принято главой Пентагона Питом Хегсетом, который считает, что Дрисколл "вышел за рамки своих полномочий".
Последние новости
19:16
В НАР более 20 человек отравились угарным газом на траурной церемонииЗдоровье
19:14
Лауреат Нобелевской премии Наргиз Мохаммади арестована в ИранеВ регионе
19:08
СМИ: Министра США Дрисколла отстранили от переговоров по УкраинеДругие страны
19:04
Турция вероятно будет участвовать в SAFE в альянсе с одной или несколькими странами ЕСДругие страны
19:01
СМИ: Бельгия требует автономных гарантий от ЕС для кредита Украине на €210 млрдДругие страны
18:51
Скончалась известная британская писательница Джоанна ТроллопДругие страны
18:37
Швейцария сократит заказ на истребители F-35 у США из-за роста затратДругие страны
18:16
Эрдоган вновь отметил готовность Турции принять переговоры между РФ и УкраинойДругие страны
17:54