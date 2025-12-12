WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Digər ölkələr
    KİV: ABŞ-li nazir Ukrayna ilə bağlı danışıqlar prosesindən uzaqlaşdırılıb

    ABŞ-nin Quru Qoşunları naziri Daniel Driskoll Ukraynada müharibəninn dayandırılması və sülh danışıqları prosesindən uzaqlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Telegraph" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, qərar Pentaqonun rəhbəri Pit Heqset tərəfindən qəbul olunub. Onun fikrincə, Driskoll vəzifə səlahiyyətlərini aşıb.

    СМИ: Министра США Дрисколла отстранили от переговоров по Украине

