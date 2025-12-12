KİV: ABŞ-li nazir Ukrayna ilə bağlı danışıqlar prosesindən uzaqlaşdırılıb
Digər ölkələr
- 12 dekabr, 2025
- 19:46
ABŞ-nin Quru Qoşunları naziri Daniel Driskoll Ukraynada müharibəninn dayandırılması və sülh danışıqları prosesindən uzaqlaşdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Telegraph" məlumat yayıb.
Məlumata görə, qərar Pentaqonun rəhbəri Pit Heqset tərəfindən qəbul olunub. Onun fikrincə, Driskoll vəzifə səlahiyyətlərini aşıb.
Son xəbərlər
19:48
Foto
Video
Zakir Həsənov özbəkistanlı generallarla komando hərbi hissəsində olubHərbi
19:46
KİV: ABŞ-li nazir Ukrayna ilə bağlı danışıqlar prosesindən uzaqlaşdırılıbDigər ölkələr
19:42
KİV: Belçika Ukraynaya 210 milyard avro kredit üçün Aİ-dən zəmanət tələb edirDigər ölkələr
19:28
Azərbaycan və Türkiyənin NATO çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edilibXarici siyasət
19:20
Naxçıvanda dəm qazı zəhərlənməsi şübhəsi ilə xəstəxanaya daxil olan 23 qadın evə buraxılıb - YENİLƏNİBSağlamlıq
19:09
Məşhur britaniyalı yazıçı vəfat edibDigər ölkələr
19:05
Foto
Heydər Əliyevin anım günü Təbrizdə qeyd olunubDaxili siyasət
19:02
İsveçrə ABŞ-dən F-35 qırıcılarının sifarişini azaldacaqDigər ölkələr
18:52