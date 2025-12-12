WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 12:23
    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" qurumun "X" hesabındakı paylaşımı təqdim edir:

    "Can Azərbaycanın Ulu Öndəri mərhum Heydər Əliyevi vəfatının 22-ci ilində rəhmət və hörmətlə anırıq. Heydər Əliyevin "Biz bir millət, iki dövlətik" kəlamını bir miras kimi nəsildən-nəsilə ötürəcək, hər zaman Azərbaycan türkü qardaşlarımızla bir və bərabər olmağa davam edəcəyik", - məlumatda qeyd olunub.

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Heydər Əliyev
    Министерство национальной обороны Турции сделало публикацию в связи с Днем памяти Гейдара Алиева
    Turkish Defense Ministry commemorates Heydar Aliyev

