Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib
- 12 dekabr, 2025
- 12:23
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" qurumun "X" hesabındakı paylaşımı təqdim edir:
"Can Azərbaycanın Ulu Öndəri mərhum Heydər Əliyevi vəfatının 22-ci ilində rəhmət və hörmətlə anırıq. Heydər Əliyevin "Biz bir millət, iki dövlətik" kəlamını bir miras kimi nəsildən-nəsilə ötürəcək, hər zaman Azərbaycan türkü qardaşlarımızla bir və bərabər olmağa davam edəcəyik", - məlumatda qeyd olunub.
“Özgürlük ve bağımsızlık her milletin millî servetidir.” Haydar Aliyev— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2025
Can Azerbaycan’ın Millî Lideri merhum #HaydarAliyev’i vefatının 22’nci yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz.
Merhum Aliyev’in “Biz bir millet, iki devletiz.” sözünü bir miras gibi nesilden nesile aktaracak,… pic.twitter.com/mpAFMmLBSv