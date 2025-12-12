Лауреат Нобелевской премии Наргиз Мохаммади арестована в Иране

Лауреат Нобелевской премии мира 2023 года Наргиз Мохаммади задержана во время памятного мероприятия в Иране.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, она была задержана в Мешхеде на церемонии памяти адвоката Хосрова Аликюрди, найденного мертвым в своем офисе в этом месяце.

Отмечается, что в декабре 2024 года Наргиз Мохаммади была временно освобождена из-под стражи. На памятном мероприятии она была задержана вместе с несколькими другими активистами.

Информацию в социальной сети X также подтвердил ее супруг Таги Рахмани, проживающий в Париже. По ее словам, Мохаммади арестована вместе с несколькими активистами.