Лауреат Нобелевской премии Наргиз Мохаммади арестована в Иране

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 19:14
    Лауреат Нобелевской премии мира 2023 года Наргиз Мохаммади задержана во время памятного мероприятия в Иране.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, она была задержана в Мешхеде на церемонии памяти адвоката Хосрова Аликюрди, найденного мертвым в своем офисе в этом месяце.

    Отмечается, что в декабре 2024 года Наргиз Мохаммади была временно освобождена из-под стражи. На памятном мероприятии она была задержана вместе с несколькими другими активистами.

    Информацию в социальной сети X также подтвердил ее супруг Таги Рахмани, проживающий в Париже. По ее словам, Мохаммади арестована вместе с несколькими активистами.

    Nobel Sülh Mükafatı laureatı Nərgiz Məhəmmədi həbs olunub
    Лента новостей