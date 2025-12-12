WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Nobel Sülh Mükafatı laureatı Nərgiz Məhəmmədi həbs olunub

    Region
    • 12 dekabr, 2025
    • 18:52
    Nobel Sülh Mükafatı laureatı Nərgiz Məhəmmədi həbs olunub

    2023-cü il Nobel Sülh Mükafatı laureatı Nərgiz Məhəmmədi qatıldığı anım tədbirində həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-də məlumat yayılıb.

    2024-cü ilin dekabrında həbsdən müvəqqəti azad olunan N.Məhəmmədi dekabrda ofisində ölü tapılan vəkil Xosrov Alikürdünün xatirəsinə Məşhəddə təşkil edilən mərasimdə bir neçə digər fəalla birlikdə tutulub.

    N.Məhəmmədinin Parisdə yaşayan əri Tağı Rəhmaninin "X" sosial şəbəkəsində yazdığına görə, onunla birlikdə daha bir neçə fəal həbs olunub.

    Nobel Sülh Mükafatı Nərgiz Məhəmmədi İran Həbs
    Лауреат Нобелевской премии Наргиз Мохаммади арестована в Иране

