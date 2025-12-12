Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week
    First Vice-President Mehriban Aliyeva shares post on commemoration day of National Leader Heydar Aliyev

    Domestic policy
    12 December, 2025
    • 08:08
    First Vice-President Mehriban Aliyeva shares post on commemoration day of National Leader Heydar Aliyev

    First Vice-President of the Republic of Azerbaijan Mehriban Aliyeva has shared a post on her official social media accounts on the occasion of the commemoration day of National Leader Heydar Aliyev, Report informs via AZERTAC.

    The post reads: "Great Heydar Aliyev. He lives in our memory; we remember him with love."

    Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидера

