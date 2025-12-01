İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    • 12 dekabr, 2025
    • 00:00
    Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
    Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Ulu öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar "Instagram" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:

    "Dahi Heydər Əliyev. Xatirimizdədir, sevgi ilə anırıq".

