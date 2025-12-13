WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev

    Adil Kərimli BMT-nin UNAOC Qlobal Forumunda iştirak edəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    • 13 dekabr, 2025
    • 17:23
    Adil Kərimli BMT-nin UNAOC Qlobal Forumunda iştirak edəcək

    Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Adil Kərimli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansı (UNAOC) tərəfindən təşkil olunan 11-ci Qlobal Forumda iştirak etmək məqsədilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının paytaxtı Ər-Riyadda səfərdədir.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, dekabrın 14-15-də keçirilən Forum mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoqun təşviqi, qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmləndirilməsi və davamlı sülhün dəstəklənməsi məsələlərinə həsr olunub. Tədbirdə müxtəlif ölkələrdən dövlət və hökumət qurumlarının, habelə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edəcək.

    Forum çərçivəsində mədəni diplomatiya və multikulturalizm mövzuları üzrə müzakirələr aparılacaq.

    Nazir Adil Kərimlinin bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirməsi və Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində həyata keçirdiyi təşəbbüslər barədə qarşı tərəfləri məlumatlandırması nəzərdə tutulur.

    Mədəniyyət Nazirliyi

    Son xəbərlər

    18:15

    Elçin Əmirbəyov: Zəngəzur dəhlizi eyni anda bir neçə strateji marşrutu birləşdirir

    Xarici siyasət
    18:04

    Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    18:04

    Zelenski: Belarus həbsdə olan beş Ukrayna vətəndaşını azad edib

    Region
    17:57

    Moskva ətrafında aerodromda təyyarə qəzaya uğrayıb

    Region
    17:56

    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 5 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    17:55

    Kamboca ilə sərhəddə 14 tailandlı hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    17:53

    Azərbaycan həndbol çempionatlarında II turun oyunları keçirilib

    Komanda
    17:47

    Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi məhsullar idxalına çəkdiyi xərci 1,5 % artırıb

    Biznes
    17:37

    Lukaşenko Trampla razılaşmalar çərçivəsində 123 xarici vətəndaşı əfv edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti