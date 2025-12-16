Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Кобахидзе назвал туманной перспективу вступления Грузии в НАТО

    В регионе
    • 16 декабря, 2025
    • 23:15
    Кобахидзе назвал туманной перспективу вступления Грузии в НАТО

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал туманной перспективу страны стать членом НАТО, в особенности после публикации Стратегии национальной безопасности США.

    Как передает Report, об этом Кобахидзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя.

    "Сегодня мы видим, что США думают о пересмотре политики открытых дверей. Посмотрим, как будут развиваться процессы. Это не новость, исходя из того, что разговоры о приостановке расширения НАТО начались вскоре после начала войны в Украине. Мы и здесь должны прагматично смотреть на развитие событий. Сегодня перспектива вступления в НАТО очень туманная, исходя в том числе из этих записей (стратегии США - ред.) и тех заявлений, которые делаются последние годы. Однако мы спокойно и терпеливо должны дождаться развития событий", - заявил он.

    Напомним, что Белый дом 5 декабря опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности, в которой говорится, что НАТО должна перестать восприниматься как постоянно расширяющийся альянс.

