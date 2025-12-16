Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бахрейна

    Внешняя политика
    • 16 декабря, 2025
    • 11:18
    Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бахрейна

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше величество, от своего имени и от имени народа Азербайджана рад выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Бахрейн.

    Учреждение в этом году посольства Азербайджана в Бахрейне является наглядным примером перехода наших двусторонних отношений в новую плоскость, свидетельством значения, придаваемого нами развитию обладающих большим потенциалом двусторонних отношений во всех областях.

    Верю, что в интересах наших народов и стран мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на углубление традиционно дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном, построенных на взаимном доверии и уважении.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, дружественному народу Бахрейна – постоянного благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана Бахрейн Король Бахрейна поздравление письмо
    İlham Əliyev Bəhreynin Kralını təbrik edib

    Последние новости

    11:31

    Назван объем инвестиций членов MÜSİAD в экономику Азербайджана

    Бизнес
    11:30

    Министр: Энергетика и горнодобыча остаются ключевыми направлениями азербайджанских инвестиций в Пакистан - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    11:29

    Азербайджан увеличил выручку от экспорта природного газа почти на 7%

    Энергетика
    11:28

    АБР намерен ускорить инвестиции частного сектора в природные решения в Азербайджане

    Финансы
    11:28

    В России школьник напал с ножом на других учащихся, есть раненые

    Другие страны
    11:26

    В Азербайджане вдвое увеличилось производство ветровой энергии

    Энергетика
    11:25

    Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области Украины: один погибший и 6 раненых

    Другие страны
    11:22

    АБР одобрил два проекта техпомощи для Азербайджана

    Финансы
    11:20

    В Азербайджане задержан мужчина, собравший 200 тыс. манатов, спекулируя на больных детях

    Происшествия
    Лента новостей