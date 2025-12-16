Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
Милли Меджлис
- 16 декабря, 2025
- 11:12
Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены 10 вопросов, среди которых ратификация Меморандума о взаимопонимании между министерствами обороны Азербайджана и Турции, а также Соглашения между Азербайджаном и Руандой.
Председателем пленарного заседания является спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
