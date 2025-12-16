Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    • 16 декабря, 2025
    • 11:12
    Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены 10 вопросов, среди которых ратификация Меморандума о взаимопонимании между министерствами обороны Азербайджана и Турции, а также Соглашения между Азербайджаном и Руандой.

    Председателем пленарного заседания является спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

    Милли Меджлис Сахиба Гафарова заседание
    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 10 məsələ var
    Azerbaijan parliament's plenary sitting of autumn session kicks off

