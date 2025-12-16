Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 10 məsələ var
Milli Məclis
- 16 dekabr, 2025
- 11:01
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə Azərbaycanla Türkiyə Müdafiə Nazirlikləri arasındakı Anlaşma Memorandumunun, o cümlədən Azərbaycanla Ruanda arasındakı Sazişin təsdiqi də daxil olmaqla ümumilikdə 10 məsələ daxil edilib.
Plenar iclas Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilir.
