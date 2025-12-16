WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    • 16 dekabr, 2025
    • 11:01
    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 10 məsələ var

    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə Azərbaycanla Türkiyə Müdafiə Nazirlikləri arasındakı Anlaşma Memorandumunun, o cümlədən Azərbaycanla Ruanda arasındakı Sazişin təsdiqi də daxil olmaqla ümumilikdə 10 məsələ daxil edilib.

    Plenar iclas Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilir.

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
    Azerbaijan parliament's plenary sitting of autumn session kicks off

