В Нахчыване произошла цепная авария с участием маршрутного автобуса и четырех легковых автомобилей.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, авария зафиксирована на улице Истиглал.

После столкновения с автомобилем марки Opel автобус врезался в припаркованные на обочине автомобили NAZ Lifan, Toyota и Changan. В результате ДТП пострадавших нет, однако транспортные средства получили серьезные повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится расследование обстоятельств аварии.