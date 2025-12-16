Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Нахчыване произошла цепная авария с участием маршрутного автобуса

    Происшествия
    • 16 декабря, 2025
    • 11:12
    В Нахчыване произошла цепная авария с участием маршрутного автобуса

    В Нахчыване произошла цепная авария с участием маршрутного автобуса и четырех легковых автомобилей.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, авария зафиксирована на улице Истиглал.

    После столкновения с автомобилем марки Opel автобус врезался в припаркованные на обочине автомобили NAZ Lifan, Toyota и Changan. В результате ДТП пострадавших нет, однако транспортные средства получили серьезные повреждения.

    На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится расследование обстоятельств аварии.

    Нахчыван цепная авария ДТП маршрутный автобус
    Фото
    Видео
    Naxçıvanda zəncirvari qəza olub, marşrut avtobusu dörd avtomobilə çırpılıb

    Последние новости

    11:31

    Назван объем инвестиций членов MÜSİAD в экономику Азербайджана

    Бизнес
    11:30

    Министр: Энергетика и горнодобыча остаются ключевыми направлениями азербайджанских инвестиций в Пакистан - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    11:29

    Азербайджан увеличил выручку от экспорта природного газа почти на 7%

    Энергетика
    11:28

    АБР намерен ускорить инвестиции частного сектора в природные решения в Азербайджане

    Финансы
    11:28

    В России школьник напал с ножом на других учащихся, есть раненые

    Другие страны
    11:26

    В Азербайджане вдвое увеличилось производство ветровой энергии

    Энергетика
    11:25

    Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области Украины: один погибший и 6 раненых

    Другие страны
    11:22

    АБР одобрил два проекта техпомощи для Азербайджана

    Финансы
    11:20

    В Азербайджане задержан мужчина, собравший 200 тыс. манатов, спекулируя на больных детях

    Происшествия
    Лента новостей