В Нахчыване произошла цепная авария с участием маршрутного автобуса
Происшествия
- 16 декабря, 2025
- 11:12
В Нахчыване произошла цепная авария с участием маршрутного автобуса и четырех легковых автомобилей.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, авария зафиксирована на улице Истиглал.
После столкновения с автомобилем марки Opel автобус врезался в припаркованные на обочине автомобили NAZ Lifan, Toyota и Changan. В результате ДТП пострадавших нет, однако транспортные средства получили серьезные повреждения.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится расследование обстоятельств аварии.
