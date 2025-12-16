Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана за 11 месяцев снизилось в 2,5 раза

Азербайджан за январь-ноябрь этого года провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $40,589 млрд, что на 3,4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в структуре внешнеторгового оборота $23,401 млрд приходится на экспорт, а $21,188 млрд - на импорт.

За отчетный период экспорт снизился на 3,85%, а импорт вырос на 12,9%.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана за январь–ноябрь 2025 года составило $2,213 млрд, что в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.