Тофик Мусаев: Азербайджан последовательно поддерживает мирное урегулирование пограничных споров в ЦА

Постоянный представитель Азербайджана при Организации Объединенных Наций, посол Тофик Мусаев выступил на заседании на уровне послов Комиссии ООН по миростроительству, посвященном мирному урегулированию пограничных споров в Центральной Азии (ЦА).

Как сообщает американское бюро Report, в своем выступлении посол Тофик Мусаев выразил благодарность председателю комиссии за созыв заседания по обращению Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Он подчеркнул, что интерес Азербайджана к обсуждаемому вопросу является очевидным и обусловлен последовательной и твердой поддержкой принципов территориальной целостности и нерушимости границ в международных отношениях, а также культурными связями и исторически дружественными отношениями со странами Центральной Азии.

Посол напомнил, что 16 ноября 2025 года в столице Узбекистана - Ташкенте - на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Азербайджан был принят в качестве полноправного участника данного формата. Затронув выступление Президента Ильхама Алиева на этом заседании, Тофик Мусаев отметил, что глава государства подчеркнул уникальный характер отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии и выразил уверенность в том, что это решение будет способствовать укреплению сотрудничества между странами и регионами.

Отметив, что Азербайджан приветствует двусторонние и трехсторонние пограничные соглашения, подписанные между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, посол высоко оценил приверженность этих стран международному праву, миру и взаимопониманию, а также их усилия, направленные на дальнейшее укрепление политического, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества.

Посол напомнил, что Генеральный секретарь ООН охарактеризовал эти достижения как исторические, особо подчеркнув лидерство, решимость и политическую волю, которые привели к успешному завершению переговорного процесса.

Он отметил, что пограничные соглашения между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном приобретают особое значение на фоне разрушительных конфликтов в мире, роста пограничной напряженности и углубляющегося раскола: "Безопасные границы являются основным условием стабильности, мира и добрососедских отношений. В этом контексте ключевыми принципами являются территориальная целостность и государственный суверенитет, неприменение силы и мирное урегулирование споров", - подчеркнул он.

Посол также сослался на позицию Международного суда ООН, отметив, что, как указано в одном из решений суда, одной из основных целей определения границы между государствами является достижение стабильности и определенности.

В завершение своего выступления Т. Мусаев выразил уверенность в том, что достигнутые между странами Центральной Азии важные договоренности и прочные связи будут способствовать укреплению партнерства и сотрудничества в регионе, а также упрочению мира.