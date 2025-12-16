Тофик Мусаев: Азербайджан продолжит усилия по продвижению мирной повестки на международных платформах

В Совете Безопасности ООН в рамках повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности" состоялись открытые дебаты на тему "Лидерство во имя мира".

Как сообщает американское бюро Report, в дебатах выступил постоянный представитель Азербайджана при Организации объединенных наций (ООН) Тофик Мусаев.

В своем выступлении Т. Мусаев выразил благодарность делегации Словении за организацию заседания и подчеркнул, что международное сообщество в настоящее время сталкивается с рядом взаимосвязанных серьезных кризисов. По его словам, эти кризисы оказывают значительное давление на многостороннюю систему.

Постоянный представитель Азербайджана при ООН отметил, что в председательском заявлении, принятом Советом Безопасности в сентябре 2024 года по данной теме, особо подчеркивалась важность сохранения многосторонности и центральной роли ООН. В этом документе также акцентировалось значение приверженности международному праву и универсальности целей и принципов Устава ООН.

Посол заявил, что необходимо прилагать больше усилий для предотвращения искаженных толкований Устава ООН и норм международного права, а международные обязательства должны выполняться в том смысле и содержании, в котором они были приняты. Он отметил, что болезненный опыт Азербайджана наглядно демонстрирует необходимость равного и последовательного применения международного права и принципов Устава без селективного подхода и двойных стандартов. Дипломат подчеркнул, что уважение суверенитета и территориальной целостности государств, а также принцип невмешательства во внутренние дела являются ключевыми условиями обеспечения международного мира и безопасности, а также содействия развитию.

Представитель Азербайджана добавил, что в рамках инклюзивного многостороннего подхода все государства - как большие, так и малые, особенно развивающиеся страны - должны иметь равные возможности участия в принятии глобальных решений. В этой связи была отмечена необходимость реформирования Совета Безопасности для повышения его представительности и эффективности.

Т. Мусаев напомнил об активной роли Азербайджана в последовательном продвижении идей многосторонности, приведя в пример проведение 29-й Конференции по изменению климата, председательство и активное участие страны в Движении неприсоединения, Организации тюркских государств, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и на других международных платформах. Он также отметил, что полноправное членство Азербайджана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии еще больше расширит возможности страны по внесению вклада в многостороннее сотрудничество.

В завершение посол подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по продвижению мирной повестки дня как в регионе, так и на глобальном уровне, а также активизирует деятельность, направленную на превращение многосторонней системы в более эффективный механизм, способный выполнять взятые на себя обязательства.