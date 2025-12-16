В Тегеране обрушилось жилое здание, под завалами остаются люди
В регионе
- 16 декабря, 2025
- 22:55
В районе Яфтабад иранской столицы Тегерана обрушилось трехэтажное жилое здание.
Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил представитель столичной управления пожарной безопасности Джалал Малеки.
"На данный момент из-под завалов живыми извлечены четыре человека, поисковая операция продолжается", - отметил он.
На место происшествия были стянуты силы экстренных служб. Поскольку под завалами могут оставаться люди, поисково-спасательные операции ведутся с большой осторожностью.
На первом этаже были помещения под офисы, а рядом с обрушившимся зданием шла стройка.
Причины инцидента будут установлены по итогам расследования.
Последние новости
23:52
В Сумгайыте 16-летний подросток получил ножевые раненияПроисшествия
23:51
Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления ТрампаДругие страны
23:42
В США назвали стратегию нацбезопасности страны диагнозом для ЕвропыДругие страны
23:19
Кобахидзе: Между Грузией и Азербайджаном сложились исключительно дружественные отношенияВ регионе
23:15
Кобахидзе назвал туманной перспективу вступления Грузии в НАТОВ регионе
23:06
Полузащитница "Барселоны" признана лучшей футболисткой года по версии ФИФАФутбол
23:03
Венгрия намерена использовать на АЭС в Пакше ядерное топливо СШАДругие страны
22:55
В Тегеране обрушилось жилое здание, под завалами остаются людиВ регионе
22:46
Фото