Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Тегеране обрушилось жилое здание, под завалами остаются люди

    В регионе
    • 16 декабря, 2025
    • 22:55
    В Тегеране обрушилось жилое здание, под завалами остаются люди

    В районе Яфтабад иранской столицы Тегерана обрушилось трехэтажное жилое здание.

    Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил представитель столичной управления пожарной безопасности Джалал Малеки.

    "На данный момент из-под завалов живыми извлечены четыре человека, поисковая операция продолжается", - отметил он.

    На место происшествия были стянуты силы экстренных служб. Поскольку под завалами могут оставаться люди, поисково-спасательные операции ведутся с большой осторожностью.

    На первом этаже были помещения под офисы, а рядом с обрушившимся зданием шла стройка.

    Причины инцидента будут установлены по итогам расследования.

    Тегеран обрушение здания Иран
    Tehranda yaşayış binası çöküb, dağıntılar altında qalanlar var

    Последние новости

    23:52

    В Сумгайыте 16-летний подросток получил ножевые ранения

    Происшествия
    23:51

    Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

    Другие страны
    23:42

    В США назвали стратегию нацбезопасности страны диагнозом для Европы

    Другие страны
    23:19

    Кобахидзе: Между Грузией и Азербайджаном сложились исключительно дружественные отношения

    В регионе
    23:15

    Кобахидзе назвал туманной перспективу вступления Грузии в НАТО

    В регионе
    23:06

    Полузащитница "Барселоны" признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА

    Футбол
    23:03

    Венгрия намерена использовать на АЭС в Пакше ядерное топливо США

    Другие страны
    22:55

    В Тегеране обрушилось жилое здание, под завалами остаются люди

    В регионе
    22:46
    Фото

    В штате Вашингтон из-за наводнения прорвало дамбу, есть погибший

    Другие страны
    Лента новостей