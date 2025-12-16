В штате Вашингтон из-за наводнения прорвало дамбу, есть погибший

В связи с внезапным наводнением в американском штате Вашингтон произошел прорыв дамбы на реке Уайт-Ривер, в связи с чем чего была произведена эвакуация жителей города Пасифик.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщают официальные источники.

По их данным, в результате инцидента погиб 33-летний мужчина. Отмечается, что автомобиль, за рулем которого он находился, смыло потоком воды.

"Транспортное средство съехало с дороги и упало в овраг. Спасатели обнаружили автомобиль и извлекли водителя, который уже был мертв", - отметили в пожарной службе округа Снохомиш.