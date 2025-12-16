Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Матч АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Борнмутом" завершился со счетом 4:4

    Футбол
    • 16 декабря, 2025
    • 03:12
    Матч АПЛ между Манчестер Юнайтед и Борнмутом завершился со счетом 4:4

    "Манчестер Юнайтед" и "Борнмут" сыграли вничью со счетом 4:4 в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

    Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

    Забитыми мячами в составе хозяев отметились Амад Диалло (13-я минута), Каземиро (45+4), Бруну Фернандеш (77) и Матеус Кунья (79). У гостей отличились Антуан Семеньо (40), Эванилсон (46), Маркус Тавернье (52) и Эли Крупи (84).

    "Манчестер Юнайтед" набрал 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. "Борнмут" с 21 очком располагается на 13-й строчке.

    В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 21 декабря сыграет с "Астон Виллой", которая одержала в чемпионате шесть побед подряд и с 33 очками располагается на 3-й строчке. Команду из Бирмингема возглавляет бывший тренер московского "Спартака" испанец Унаи Эмери. "Борнмут" 20 декабря примет "Бёрнли".

    Лидером чемпионата Англии является лондонский "Арсенал" (36 очков), вторую строчку занимает "Манчестер Сити" (34). В пятерку лучших также входят "Челси" (28) и "Кристал Пэлас (26).

    АПЛ футбол "Манчестер Юнайтед" "Борнмут"

    Последние новости

    03:44

    ФБР назначило вознаграждение за данные о стрелявшем в Брауновском университете

    Другие
    03:42

    Тофик Мусаев: Азербайджан продолжит усилия по продвижению мирной повестки на международных платформах

    Внешняя политика
    03:12

    Матч АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Борнмутом" завершился со счетом 4:4

    Футбол
    02:57

    Стармер: "Коалиция желающих" подготовила планы развертывания войск в Украине

    Другие страны
    02:39

    Forbes: Маск стал первым человеком с состоянием $600 млрд

    Другие страны
    02:07

    При крушении бизнес-джета в Мексике погибли минимум шесть человек -ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    01:59

    Йерликая: В Турции предотвращены десятки терактов, сотни подозреваемых задержаны

    В регионе
    01:29

    Трамп: США официально приравняют фентанил к оружию массового уничтожения

    Другие страны
    01:17

    Трамп заявил о начале наземных ударов США по латиноамериканским наркокартелям

    Другие страны
    Лента новостей