В Бразилии из-за ветра рухнула копия Статуи Свободы

Копия Статуи Свободы в муниципалитете Гуаиба (штат Риу-Гранди-ду-Сул) обрушилась из-за сильного порыва ветра.

Как передает Report, об этом сообщил портал G1.

На видеозаписи с момента происшествия видно, как памятник, имитирующий Статую Свободы, начинает падать с постамента из-за сильного шторма. Как отмечает портал, в регионе было объявлено предупреждение о порывах ветра, достигающих более 25 м/с.

По данным G1, высота статуи с учетом постамента составляла 35 м, ее обрушившаяся часть достигала 24 м.

В результате инцидента никто не пострадал, территорию на месте происшествия оцепили.