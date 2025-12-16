В Бразилии из-за ветра рухнула копия Статуи Свободы
Другие страны
16 декабря, 2025
- 04:23
Копия Статуи Свободы в муниципалитете Гуаиба (штат Риу-Гранди-ду-Сул) обрушилась из-за сильного порыва ветра.
Как передает Report, об этом сообщил портал G1.
На видеозаписи с момента происшествия видно, как памятник, имитирующий Статую Свободы, начинает падать с постамента из-за сильного шторма. Как отмечает портал, в регионе было объявлено предупреждение о порывах ветра, достигающих более 25 м/с.
По данным G1, высота статуи с учетом постамента составляла 35 м, ее обрушившаяся часть достигала 24 м.
В результате инцидента никто не пострадал, территорию на месте происшествия оцепили.
