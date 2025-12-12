Azərbaycan UEFA reytinqində 26-cı pillədəki mövqeyini qoruyub
Futbol
- 12 dekabr, 2025
- 09:34
Azərbaycanın UEFA reytinqindəki mövqeyi dəyişməyib.
"Report"un məlumatına görə, buna avrokubokların əsas mərhələsinin bu həftə baş tutan oyunlarından sonra aydınlıq gəlib.
Azərbaycan 22.250 əmsalla 26-cı pillədəki yerini qoruyub. Ukrayna (23.256) 25-ci, Sloveniya (22.218) 27-cidir.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" bu həftə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyununda "Ayaks"a (Niderland) uduzub - 2:4.
55 ölkənin yer aldığı reytinq siyahısına İngiltərə (104.005) başçılıq edir.
Son xəbərlər
10:12
Almaniya klubunun azarkeşləri yenilənmiş "Kamp Nou"ya zərər vurublarFutbol
10:10
Dövlət və hökumət rəsmiləri Fəxri xiyabanı ziyarət ediblərDaxili siyasət
10:06
Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
10:06
"Özbəkneftqaz" Qaraqalpaqstanda yüksək təzyiqli təbii qazın sənaye axınını əldə edibEnergetika
10:05
Bəzi yerlərdə gecə və səhər saatlarında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunubEkologiya
10:02
Aşağı Muğan kanalının yenidən qurulmasına ilkin mərhələdə 75 milyon manat xərclənəcəkİnfrastruktur
10:01
Xalq şairi Nəriman Həsənzadə palataya köçürülüb, səhhəti yaxşılaşırƏdəbiyyat
09:57
Azərbaycan nefti 1 %-dən çox ucuzlaşıbEnergetika
09:50