    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Azərbaycan UEFA reytinqində 26-cı pillədəki mövqeyini qoruyub

    Futbol
    • 12 dekabr, 2025
    • 09:34
    Azərbaycan UEFA reytinqində 26-cı pillədəki mövqeyini qoruyub

    Azərbaycanın UEFA reytinqindəki mövqeyi dəyişməyib.

    "Report"un məlumatına görə, buna avrokubokların əsas mərhələsinin bu həftə baş tutan oyunlarından sonra aydınlıq gəlib.

    Azərbaycan 22.250 əmsalla 26-cı pillədəki yerini qoruyub. Ukrayna (23.256) 25-ci, Sloveniya (22.218) 27-cidir.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" bu həftə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyununda "Ayaks"a (Niderland) uduzub - 2:4.

    55 ölkənin yer aldığı reytinq siyahısına İngiltərə (104.005) başçılıq edir.

    uefa reytinq Futbol Azərbaycan "Qarabağ" klubu Çempionlar Liqası Əmsal
    Азербайджан сохранил позиции в рейтинге УЕФА

