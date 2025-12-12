WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Azərbaycan ilə Tailand süni intellekt və elektromobillər sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirəcək

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 17:58
    Azərbaycan ilə Tailand süni intellekt və elektromobillər sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirəcək

    Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Tailand xarici işlər naziri Sixasak Phuangketke ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report" Tailand XİN-ə istinadən xəbər verir.

    "Tailand xarici işlər naziri ölkədə rəsmi səfərdə olan Azərbaycan XİN rəhbərinin müavini Elnur Məmmədovla görüş keçirib. Tərəflər ticarət və investisiyalar, özəl sektor əməkdaşlığı, enerji keçidi və bərpa olunan enerji mənbələri, rəqəmsallaşdırma, kənd təsərrüfatı, ərzaq təhlükəsizliyi, həmçinin süni intellekt və elektromobillər sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazır olduqlarını bildiriblər", - məlumatda bildirilib.

    Sixasak Phuangketke həmçinin Azərbaycanın Banqkokda səfirliyinin açılmasını alqışlayıb.

    Azərbaycan Tailand süni intellekt
    Азербайджан и Таиланд договорились углублять партнерство в ключевых направлениях
    Azerbaijan and Thailand to deepen partnership in key areas

    Son xəbərlər

    18:18

    Ukrayna Prezidenti gələn həftə Almaniyaya səfər edəcək

    Region
    18:03
    Video

    Zelenski Kupyansk şəhərindən video paylaşıb

    Digər ölkələr
    18:02

    Ərdoğan: Türkiyə Ukraynada müharibənin dayandırılması üçün danışıqlara ev sahibliyi edə bilər

    Digər ölkələr
    17:58

    Azərbaycan ilə Tailand süni intellekt və elektromobillər sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirəcək

    Daxili siyasət
    17:46

    Heydər Əliyevin dövlətçilik prinsipləri müasir Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşmasına da ciddi töhfə verib - RƏY

    Daxili siyasət
    17:44
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri FIFA referilərinin səhv qərar qəbul etdiklərini təsdiqləyib

    Futbol
    17:40
    Foto

    ETSN-in kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    17:37

    Minskdə Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

    Digər ölkələr
    17:28

    "Çelsi"nin baş məşqçisi Premyer Liqada ötən ayın ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti