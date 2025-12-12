KİV: Belçika Ukraynaya 210 milyard avro kredit üçün Aİ-dən zəmanət tələb edir
- 12 dekabr, 2025
- 19:42
Belçika Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına Ukraynaya 210 milyard avro təzminat kreditini dəstəkləmək müqabilində Avropa İttifaqından (Aİ) zəmanətlər tələb edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Euractiv" sənədlərə istinadən yazıb.
Məlumata görə, təklif hazırda Aİ ölkələrinin səfirləri səviyyəsində müzakirə olunur.
Sənədlərə görə, Belçika Aİ dövlətləri tərəfindən verilən zəmanətlərin "müstəqil və muxtar" olmasını, kreditin etibarsız olduğu təqdirdə də qüvvədə qalmasında israr edir.
Bu tələblər Avropa Şurasının qarşıdakı sammitindən əvvəl Belçikanın dəstəyini qazanmaq üçün Aİ-nin fəal cəhdləri fonunda irəli sürülüb.
Qeyd olunub ki, Belçikanın danışıqlarda əsas rolu Brüsseldə yerləşən və qiymətli kağızlar depozitarı olan "Euroclear"ın Ukraynanı dəstəkləmək üçün istifadə edilməsi planlaşdırılan dondurulmuş Rusiya səhmlərinin əsas hissəsi - təxminən 210 milyard avronu saxlaması ilə bağlıdır.
Belçikanın digər tələbləri arasında Rusiyanın iddiaları ilə bağlı mümkün məhkəmə xərclərinin digər Aİ dövlətləri tərəfindən ödənilməsi, eyni zamanda üzv ölkələrin Moskva ilə yeni investisiya müqavilələri bağlamaması və qüvvədə olanları ləğv etməsi də var.
Sənədlərdə bu tədbirlərin Belçikanın Rusiya tərəfindən mümkün cavab addımlarından qorunmasına hesablandığı vurğulanıb. Xüsusilə, Belçika və Lüksemburqun hələ də 1989-cu ildə SSRİ ilə investisiya müqaviləsini rəsmən qüvvədə saxladığı xatırladılıb.
Bundan əlavə, Belçika "Euroclear"ın təzminat krediti vermək üçün məsuliyyət daşımamasını tələb edib.