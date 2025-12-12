Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    СМИ: Бельгия требует автономных гарантий от ЕС для кредита Украине на €210 млрд

    Бельгия потребовала от ЕС автономных гарантий в обмен на поддержку репарационного кредита Украине на €210 млрд за счет замороженных российских активов.

    Как сообщает Report, об этом пишет Euractiv со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении здания.

    Согласно информации, предложение в настоящее время обсуждаются послами стран Евросоюза.

    Согласно документам, Бельгия настаивает на том, чтобы предоставляемые государствами ЕС гарантии были "независимыми и автономными" и сохраняли силу даже в случае признания кредита недействительным.

    Эти требования выдвигаются на фоне активных попыток ЕС заручиться поддержкой Бельгии перед предстоящим саммитом Европейского совета.

    Отмечается, что ключевая роль Бельгии в переговорах обусловлена тем, что расположенный в Брюсселе депозитарий Euroclear хранит основную часть - около €210 млрд - замороженных российских активов, которые планируется использовать для поддержки Украины.

    В числе других требований Бельгии указывается, что возможные судебные издержки по искам России должны быть покрыты другими государствами ЕС, а также что страны союза не должны заключать новые инвестиционные соглашения с Москвой и обязаны отменить действующие.

    В документах подчеркивается, что эти меры направлены на защиту Бельгии от возможных ответных шагов со стороны России. В частности, напомнено, что Бельгия и Люксембург до сих пор формально сохраняют инвестиционный договор с СССР, заключенный в 1989 году.

    Кроме того, Бельгия требует, чтобы Euroclear не несла ответственности за предоставление так называемого репарационного кредита, а ответственность руководства депозитария наступала лишь в случае грубой небрежности.

