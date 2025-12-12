Азербайджан и Таиланд договорились углублять партнерство в ключевых направлениях
- 12 декабря, 2025
- 17:45
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхангкеткеоу (Sihasak Phuangketkeow).
Об этом сообщает Report cо ссылкой на МИД Таиланда.
"Министр иностранных дел Таиланда провел встречу с заместителем главы МИД Азербайджана Эльнуром Мамедовым, находящимся с официальным визитом в стране. Стороны выразили готовность углублять сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, взаимодействия частного сектора, энергетического перехода и развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), цифровизации, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, а также в областях искусственного интеллекта и электромобилей", - говорится в сообщении.
Сихасак Пхангкеткеоу также приветствовал открытие посольства Азербайджана в Бангкоке.
รมว.กต. @SihasakPh พบหารือกับนายเอลนูร์ มัมมาดอฟ รมช.กต. #อาเซอร์ไบจาน ที่เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ยินดีต่อการเปิดสถานเอกอัครราชทูตอาเซอร์ไบจานประจำไทยอย่างเป็นทางการ ขณะที่ทั้งสองฝ่ายพร้อมยกระดับความร่วมมือ อาทิ การค้า การลงทุน เครือข่ายภาคเอกชน… pic.twitter.com/bH2aQKn633— กระทรวงการต่างประเทศ | MFA of Thailand (@MFAThai) December 12, 2025