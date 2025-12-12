Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Азербайджан и Таиланд договорились углублять партнерство в ключевых направлениях

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 17:45
    Азербайджан и Таиланд договорились углублять партнерство в ключевых направлениях

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхангкеткеоу (Sihasak Phuangketkeow).

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на МИД Таиланда.

    "Министр иностранных дел Таиланда провел встречу с заместителем главы МИД Азербайджана Эльнуром Мамедовым, находящимся с официальным визитом в стране. Стороны выразили готовность углублять сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, взаимодействия частного сектора, энергетического перехода и развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), цифровизации, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, а также в областях искусственного интеллекта и электромобилей", - говорится в сообщении.

    Сихасак Пхангкеткеоу также приветствовал открытие посольства Азербайджана в Бангкоке.

    Таиланд Азербайджан Эльнур Мамедов Сихасак Пхангкеткеоу посольство
    Elvis

    Последние новости

    17:54

    В Азербайджане в выходные ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    17:51

    Зеленский на следующей неделе совершит визит в Германию

    В регионе
    17:49

    Зеленский записал видео из Купянска и заявил об удержании позиций

    Другие страны
    17:45

    Азербайджан и Таиланд договорились углублять партнерство в ключевых направлениях

    Внутренняя политика
    17:44

    Пассажиропоток бакинского метро снизился на 1,8% с начала года

    Инфраструктура
    17:23

    В Минске почтили память Гейдара Алиева

    Другие
    17:17

    Эрдоган выразил готовность содействовать перемирию Пакистана и Афганистана

    В регионе
    17:12
    Фото

    Азербайджан обсудил с AMD возможности сотрудничества в сфере ИИ

    ИКТ
    17:01

    Синоптики предупредили о понижении температуры в Азербайджане на 5-7°

    Экология
    Лента новостей