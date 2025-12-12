В возрасте 82 лет скончалась известная британская писательница Джоанна Троллоп.

Как передает Report, об этом сообщила Би-би-си со ссылкой на ее семью.

Писательница умерла в четверг, 11 декабря в своем доме в Оксфордшире. Причина смерти не называется.

Джоанна Троллоп была автором популярных романов, посвященных романтическим и семейным историям в современной и викторианской Англии. Среди ее самых известных работ - "Дочь пастора Хардинга", "Жена ректора", "Женитьба на любовнице" и "Невестки". Ее книги переведены на более чем 25 языков, а некоторые из них были экранизированы для телевидения.

Писательница приходилась родственницей классику английской литературы XIX века Энтони Троллопу. Она окончила Оксфордский университет, работала в британском Министерстве иностранных дел, а свою первую книгу опубликовала в 1980 году.