    Эрдоган вновь отметил готовность Турции принять переговоры между РФ и Украиной

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 18:16
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде поддержал идею частичного прекращения огня между РФ и Украиной, в частности по части ударов по энергообъектам и портам.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении канцелярии президента Турции.

    Согласно информации, лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также мирные инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Эрдоган вновь подтвердил готовность Турции поддержать мирные инициативы и принять у себя переговоры между сторонами в любом формате.

    На встрече также обсуждались последние события в Палестине и Сирии, а также мирный процесс на Южном Кавказе.

    Лента новостей