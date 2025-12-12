Эрдоган вновь отметил готовность Турции принять переговоры между РФ и Украиной
Другие страны
- 12 декабря, 2025
- 18:16
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде поддержал идею частичного прекращения огня между РФ и Украиной, в частности по части ударов по энергообъектам и портам.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении канцелярии президента Турции.
Согласно информации, лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также мирные инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта.
Эрдоган вновь подтвердил готовность Турции поддержать мирные инициативы и принять у себя переговоры между сторонами в любом формате.
На встрече также обсуждались последние события в Палестине и Сирии, а также мирный процесс на Южном Кавказе.
Последние новости
18:51
Скончалась известная британская писательница Джоанна ТроллопДругие страны
18:37
Швейцария сократит заказ на истребители F-35 у США из-за роста затратДругие страны
18:16
Эрдоган вновь отметил готовность Турции принять переговоры между РФ и УкраинойДругие страны
17:54
В Азербайджане в выходные ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
17:51
Зеленский на следующей неделе совершит визит в ГерманиюВ регионе
17:49
Зеленский записал видео из Купянска и заявил об удержании позицийДругие страны
17:45
Азербайджан и Таиланд договорились углублять партнерство в ключевых направленияхВнутренняя политика
17:44
Пассажиропоток бакинского метро снизился на 1,8% с начала годаИнфраструктура
17:23