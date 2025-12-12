Эрдоган вновь отметил готовность Турции принять переговоры между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде поддержал идею частичного прекращения огня между РФ и Украиной, в частности по части ударов по энергообъектам и портам.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении канцелярии президента Турции.

Согласно информации, лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также мирные инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта.

Эрдоган вновь подтвердил готовность Турции поддержать мирные инициативы и принять у себя переговоры между сторонами в любом формате.

На встрече также обсуждались последние события в Палестине и Сирии, а также мирный процесс на Южном Кавказе.