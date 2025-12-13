Азербайджан увеличил расходы на импорт химпродукции из Турции на 1,5%

За январь-ноябрь этого года Азербайджан импортировал из Турции химических веществ и продукции на 488,154 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции, это на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Только в ноябре Турция экспортировала в Азербайджан химических веществ и продукции на 43,356 млн долларов, что на 1,4% больше, чем годом ранее.

Общая стоимость экспорта химических веществ и продукции из Турции за 11 месяцев выросла на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 29 млрд 318 млн долларов, в то время как в ноябре она сократилась на 6%, составив 2 млрд 367 млн долларов.