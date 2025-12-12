Ərdoğan: Türkiyə Ukraynada müharibənin dayandırılması üçün danışıqlara ev sahibliyi edə bilər
- 12 dekabr, 2025
- 18:02
Türkiyə Rusiya və Ukrayna arasında enerji obyektlərinə və limanlara zərbələr baxımından məhdud atəşkəsin həyata keçirilməsinin faydalı olacağına inanır.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Aşqabadda keçirilən Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizlik Forumundan sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşündə deyib.
Görüşdə Türkiyə ilə Rusiya ikitərəfli münasibətləri, Rusiya-Ukrayna müharibəsində sülh səyləri nəzərdən keçirilib və Türkiyənin sülh təşəbbüslərinə dəstək verəcəyi bir daha ifadə olunub.
R.T.Ərdoğan daha sonra müharibənin ədalətli və qalıcı bir sülhlə sonlandırılması üçün ortaya qoyulan səylərin dəyərli olduğunu, hər iki tərəf üçün praktik faydaları olan sahələrdə irəliləyiş əldə edilə biləcəyinə inandıqlarını vurğulayıb.
Ərdoğan müharibənin dayandırılması üçün Türkiyənin bütün formatlarda danışıqlara ev sahibliyi edə biləcəyini də diqqətə çatdırıb.