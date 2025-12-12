WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Ərdoğan: Türkiyə Ukraynada müharibənin dayandırılması üçün danışıqlara ev sahibliyi edə bilər

    Digər ölkələr
    • 12 dekabr, 2025
    • 18:02
    Ərdoğan: Türkiyə Ukraynada müharibənin dayandırılması üçün danışıqlara ev sahibliyi edə bilər

    Türkiyə Rusiya və Ukrayna arasında enerji obyektlərinə və limanlara zərbələr baxımından məhdud atəşkəsin həyata keçirilməsinin faydalı olacağına inanır.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Aşqabadda keçirilən Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizlik Forumundan sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşündə deyib.

    Görüşdə Türkiyə ilə Rusiya ikitərəfli münasibətləri, Rusiya-Ukrayna müharibəsində sülh səyləri nəzərdən keçirilib və Türkiyənin sülh təşəbbüslərinə dəstək verəcəyi bir daha ifadə olunub.

    R.T.Ərdoğan daha sonra müharibənin ədalətli və qalıcı bir sülhlə sonlandırılması üçün ortaya qoyulan səylərin dəyərli olduğunu, hər iki tərəf üçün praktik faydaları olan sahələrdə irəliləyiş əldə edilə biləcəyinə inandıqlarını vurğulayıb.

    Ərdoğan müharibənin dayandırılması üçün Türkiyənin bütün formatlarda danışıqlara ev sahibliyi edə biləcəyini də diqqətə çatdırıb.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Vladimir Putin Türkmənistan
    Эрдоган вновь отметил готовность Турции принять переговоры между РФ и Украиной

    Son xəbərlər

    18:18

    Ukrayna Prezidenti gələn həftə Almaniyaya səfər edəcək

    Region
    18:03
    Video

    Zelenski Kupyansk şəhərindən video paylaşıb

    Digər ölkələr
    18:02

    Ərdoğan: Türkiyə Ukraynada müharibənin dayandırılması üçün danışıqlara ev sahibliyi edə bilər

    Digər ölkələr
    17:58

    Azərbaycan ilə Tailand süni intellekt və elektromobillər sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirəcək

    Daxili siyasət
    17:46

    Heydər Əliyevin dövlətçilik prinsipləri müasir Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşmasına da ciddi töhfə verib - RƏY

    Daxili siyasət
    17:44
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri FIFA referilərinin səhv qərar qəbul etdiklərini təsdiqləyib

    Futbol
    17:40
    Foto

    ETSN-in kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    17:37

    Minskdə Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

    Digər ölkələr
    17:28

    "Çelsi"nin baş məşqçisi Premyer Liqada ötən ayın ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti