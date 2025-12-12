Турция вероятно будет участвовать в SAFE в альянсе с одной или несколькими странами ЕС

Переговоры по полноценному вступлению в программу по повышению обороноспособности Европы (SAFE) с третьими странами на данном этапе уже вестись не будут.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявили источники в еврокомиссии, знакомые с ситуацией.

Но предварительная оценка заявок показала, что Турция включена в национальные планы некоторых стран. "Собственно, это хороший исход. Если помните переговоры с Великобританией оказались безуспешными из-за необходимости финансовых обязательств, которые она должна была взять на себя в случае самостоятельного подключения. А если страна стала частью программы совместно с государством-членом ЕС таких обязательств нет", - отметил источник.

Есть еще один важный нюанс, что даже при успешных переговорах, Турция могла быть заблокирована при голосовании в Совете ЕС, требующим единогласия. А такой сценарий был вполне ожидаем из-за позиции Греции.

"Заявки от национальных правительств и так превысили предложенное в рамках инструмента финансирование в объеме в 150 млрд долларов. Крайний срок как на заявки от стран ЕС, так и третьих сторон, уже прошел",- отметил собеседник Report.

На брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕС Тома Ренье заявил, что помимо Южной Кореи и Турции, заявку на участие в программе подала так же и Япония.

"Сегодня я могу снова подтвердить в дополнение к Канаде, с которой мы уже успешно заключили двустороннее соглашение о присоединении к SAFE, что Турция и Южная Корея выразили заинтересованность в начале двусторонних переговоров о полном присоединении к SAFE. То же самое касается и Японии", - сказал он, добавив, что следующим шагом будет рассмотрение этих запросов от всех названных трех стран.

В беседе с Report Ренье отметил, что согласно регламенту SAFE, государства, не входящие в союз, могут участвовать совместно со странами ЕС в размере 35% от стоимости закупок: "Это касается не в целом программы, а совместно с каждой отдельно взятой".

Отвечая на вопросы журналистов, он также сообщил, что общий портфель предложений от 19 стран ЕС, которые проявили интерес к кредитам, значительно превысили 150 миллиардов евро.

По словам Ренье, запросы превысили предполагаемый бюджет инструмента на примерно на 25%, то есть чуть меньше 40 миллиардов евро.