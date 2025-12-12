Швейцария сократит заказ на истребители F-35 у США из-за роста затрат

Правительство Швейцарии приняло решение снизить количество истребителей-бомбардировщиков F-35, которые планирует приобрести у США.

Как передает Report, об этом сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление швейцарских властей.

"Из-за предсказуемого повышения затрат приобретение 36 истребителей F-35, что планировалось изначально, более не представляется финансово обоснованным", - отмечается в документе.

Власти Швейцарии еще в 2021 году решили приобрести 36 самолетов по фиксированной цене в $7,54 млрд. Впоследствии в США заявляли, что в Швейцарии неправильно интерпретировали ситуацию, а стоимость заказа возросла.

В пятницу правительство распорядилось, чтобы Минобороны Швейцарии попыталось приобрести за те же $7,54 млрд как можно больше F-35. В кабмине пояснили, что перспективы закупок этих самолетов еще могут измениться в лучшую сторону.

СМИ отмечают, что Швейцария не отказалась от закупок этих самолетов даже из-за торговых разногласий с Вашингтоном, который в итоге ввел пошлины в 39% на швейцарские товары. После договоренностей в ноябре США сократили размер пошлин до 15%.

Швейцария намерена усилить свою воздушную мощь и планирует приобрести 55-70 новых истребителей.