Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Швейцария сократит заказ на истребители F-35 у США из-за роста затрат

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 18:37
    Швейцария сократит заказ на истребители F-35 у США из-за роста затрат

    Правительство Швейцарии приняло решение снизить количество истребителей-бомбардировщиков F-35, которые планирует приобрести у США.

    Как передает Report, об этом сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление швейцарских властей.

    "Из-за предсказуемого повышения затрат приобретение 36 истребителей F-35, что планировалось изначально, более не представляется финансово обоснованным", - отмечается в документе.

    Власти Швейцарии еще в 2021 году решили приобрести 36 самолетов по фиксированной цене в $7,54 млрд. Впоследствии в США заявляли, что в Швейцарии неправильно интерпретировали ситуацию, а стоимость заказа возросла.

    В пятницу правительство распорядилось, чтобы Минобороны Швейцарии попыталось приобрести за те же $7,54 млрд как можно больше F-35. В кабмине пояснили, что перспективы закупок этих самолетов еще могут измениться в лучшую сторону.

    СМИ отмечают, что Швейцария не отказалась от закупок этих самолетов даже из-за торговых разногласий с Вашингтоном, который в итоге ввел пошлины в 39% на швейцарские товары. После договоренностей в ноябре США сократили размер пошлин до 15%.

    Швейцария намерена усилить свою воздушную мощь и планирует приобрести 55-70 новых истребителей.

    Швейцария США F-35 истребители F-35
    Elvis

    Последние новости

    18:51

    Скончалась известная британская писательница Джоанна Троллоп

    Другие страны
    18:37

    Швейцария сократит заказ на истребители F-35 у США из-за роста затрат

    Другие страны
    18:16

    Эрдоган вновь отметил готовность Турции принять переговоры между РФ и Украиной

    Другие страны
    17:54

    В Азербайджане в выходные ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    17:51

    Зеленский на следующей неделе совершит визит в Германию

    В регионе
    17:49

    Зеленский записал видео из Купянска и заявил об удержании позиций

    Другие страны
    17:45

    Азербайджан и Таиланд договорились углублять партнерство в ключевых направлениях

    Внутренняя политика
    17:44

    Пассажиропоток бакинского метро снизился на 1,8% с начала года

    Инфраструктура
    17:23

    В Минске почтили память Гейдара Алиева

    Другие
    Лента новостей