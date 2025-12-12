WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    İsveçrə ABŞ-dən F-35 qırıcılarının sifarişini azaldacaq

    Digər ölkələr
    • 12 dekabr, 2025
    • 19:02
    İsveçrə ABŞ-dən F-35 qırıcılarının sifarişini azaldacaq

    İsveçrə hökuməti ABŞ-dən almağı planlaşdırdığı F-35 qırıcı-bombardmançı təyyarələrinin sayını azaltmaq qərarına gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bu gün Qərb KİV-ləri İsveçrə hökumətinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "Xərclərin proqnozlaşdırılan artımı səbəbindən 36 F-35 qırıcısının alınması artıq maliyyə baxımından əsaslı görünmür", - məlumatda qeyd olunub.

    İsveçrə hökuməti hələ 2021-ci ildə 7,54 milyard dollara 36 təyyarə almaq qərarına gəlmişdi. Sonradan ABŞ bəyan etmişdi ki, İsveçrə vəziyyəti düzgün başa düşməyib, sifarişin dəyəri isə artıb.

    Hökumət Müdafiə Nazirliyinə 7,54 milyard dollara mümkün qədər çox F-35 təyyarəsinin alınması üçün səy göstərməyi tapşırıb. Nazirlər Kabineti izah edib ki, bu təyyarələrin alınması perspektivləri hələ daha yaxşı istiqamətdə dəyişə bilər.

    İsveçrə ABŞ qırıcı təyyarə F-35
    Швейцария сократит заказ на истребители F-35 у США из-за роста затрат

    Son xəbərlər

    19:20

    Naxçıvanda dəm qazı zəhərlənməsi şübhəsi ilə xəstəxanaya daxil olan 23 qadın evə buraxılıb - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    19:09

    Məşhur britaniyalı yazıçı vəfat edib

    Digər ölkələr
    19:05
    Foto

    Heydər Əliyevin anım günü Təbrizdə qeyd olunub

    Daxili siyasət
    19:02

    İsveçrə ABŞ-dən F-35 qırıcılarının sifarişini azaldacaq

    Digər ölkələr
    18:52

    Nobel Sülh Mükafatı laureatı Nərgiz Məhəmmədi həbs olunub

    Region
    18:40

    Prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbulla bağlı müsabiqəyə yekun vurulub

    Daxili siyasət
    18:34
    Foto

    ADY kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    İnfrastruktur
    18:18

    Ukrayna Prezidenti gələn həftə Almaniyaya səfər edəcək

    Region
    18:03
    Video

    Zelenski Kupyansk şəhərindən video paylaşıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti