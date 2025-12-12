ETSN-in kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 17:40
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) kollektivi müasir Azərbaycanın qurucusu və memarı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Fəxri xiyabanı ziyarət edib.
Nazirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, Ulu Öndərin abidəsi önünə gül dəstələri qoyulub, dahi şəxsiyyətin əziz xatirəsi böyük ehtiramla anılıb.
Daha sonra görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsi yad edilib, məzarı üzərinə gül dəstələri qoyulub.
Son xəbərlər
17:46
Heydər Əliyevin dövlətçilik prinsipləri müasir Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşmasına da ciddi töhfə verib - RƏYDaxili siyasət
17:44
Video
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri FIFA referilərinin səhv qərar qəbul etdiklərini təsdiqləyibFutbol
17:40
Foto
ETSN-in kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edibDaxili siyasət
17:37
Minskdə Heydər Əliyevin xatirəsi anılıbDigər ölkələr
17:28
"Çelsi"nin baş məşqçisi Premyer Liqada ötən ayın ən yaxşısı seçilibFutbol
17:27
Ərdoğan: Pakistan və Əfqanıstan arasında barışığa töhfə verməyə hazırıqRegion
17:26
Foto
ƏSF kollektivi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Fəxri xiyabanı ziyarət edibMaliyyə
17:25
Həftəsonu Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
17:22
Foto