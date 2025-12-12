Ukrayna Prezidenti gələn həftə Almaniyaya səfər edəcək
Region
- 12 dekabr, 2025
- 18:18
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski dekabrın 15-də Almaniyaya səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri məlumat yayıb.
O, Berlində Almaniya kansleri Fridrix Mertslə görüş keçirəcək. Görüşdə Böyük Britaniya və Fransa nümayəndələri də iştirak edəcək. Bundan başqa, Polşa və İtaliya nümayəndələrinin də iştirakı gözlənilir.
ABŞ nümayəndələrinin bu görüşə qatılıb-qatılmayacağı hələlik məlum deyil.
