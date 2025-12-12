WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Ukrayna Prezidenti gələn həftə Almaniyaya səfər edəcək

    Region
    • 12 dekabr, 2025
    • 18:18
    Ukrayna Prezidenti gələn həftə Almaniyaya səfər edəcək

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski dekabrın 15-də Almaniyaya səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri məlumat yayıb.

    O, Berlində Almaniya kansleri Fridrix Mertslə görüş keçirəcək. Görüşdə Böyük Britaniya və Fransa nümayəndələri də iştirak edəcək. Bundan başqa, Polşa və İtaliya nümayəndələrinin də iştirakı gözlənilir.

    ABŞ nümayəndələrinin bu görüşə qatılıb-qatılmayacağı hələlik məlum deyil.

    Almaniya Volodimir Zelenski
    Зеленский на следующей неделе совершит визит в Германию
    Zelenskyy to visit Germany next week

    Son xəbərlər

    19:20

    Naxçıvanda dəm qazı zəhərlənməsi şübhəsi ilə xəstəxanaya daxil olan 23 qadın evə buraxılıb - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    19:09

    Məşhur britaniyalı yazıçı vəfat edib

    Digər ölkələr
    19:05
    Foto

    Heydər Əliyevin anım günü Təbrizdə qeyd olunub

    Daxili siyasət
    19:02

    İsveçrə ABŞ-dən F-35 qırıcılarının sifarişini azaldacaq

    Digər ölkələr
    18:52

    Nobel Sülh Mükafatı laureatı Nərgiz Məhəmmədi həbs olunub

    Region
    18:40

    Prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbulla bağlı müsabiqəyə yekun vurulub

    Daxili siyasət
    18:34
    Foto

    ADY kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    İnfrastruktur
    18:18

    Ukrayna Prezidenti gələn həftə Almaniyaya səfər edəcək

    Region
    18:03
    Video

    Zelenski Kupyansk şəhərindən video paylaşıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti