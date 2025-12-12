Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Зеленский на следующей неделе совершит визит в Германию

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 17:51
    В понедельник, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в столицу Германии.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

    В Берлине он проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Во встрече также примут участие представители Великобритании и Франции, возможно, также Польши и Италии.

    Пока остается неизвестным, будут ли присутствовать на этой встрече представители правительства США.

    Ранее сообщалось о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф может встретиться с советниками по безопасности стран "евротройки" для обсуждения украинского кризиса до встречи европейских лидеров в Берлине.

