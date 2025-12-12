Зеленский на следующей неделе совершит визит в Германию
В понедельник, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в столицу Германии.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
В Берлине он проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Во встрече также примут участие представители Великобритании и Франции, возможно, также Польши и Италии.
Пока остается неизвестным, будут ли присутствовать на этой встрече представители правительства США.
Ранее сообщалось о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф может встретиться с советниками по безопасности стран "евротройки" для обсуждения украинского кризиса до встречи европейских лидеров в Берлине.
