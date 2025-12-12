Стив Уиткофф встретится с "евротройкой" до заседания европейских лидеров
Другие страны
- 12 декабря, 2025
- 11:59
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может встретиться с советниками по безопасности стран "евротройки" для обсуждения украинского кризиса до встречи европейских лидеров 15 декабря в Берлине.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что пока не известно, примет ли участие во встрече в Берлине делегация от США. Это зависит от того, продвинутся ли переговоры между странами "евротройки" и Украиной в эти выходные по теме территорий и безопасности.
