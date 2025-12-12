Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Стив Уиткофф встретится с "евротройкой" до заседания европейских лидеров

    • 12 декабря, 2025
    • 11:59
    Стив Уиткофф встретится с евротройкой до заседания европейских лидеров

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может встретиться с советниками по безопасности стран "евротройки" для обсуждения украинского кризиса до встречи европейских лидеров 15 декабря в Берлине.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

    Отмечается, что пока не известно, примет ли участие во встрече в Берлине делегация от США. Это зависит от того, продвинутся ли переговоры между странами "евротройки" и Украиной в эти выходные по теме территорий и безопасности.

