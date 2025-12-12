ADY kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
İnfrastruktur
- 12 dekabr, 2025
- 18:34
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) kollektivi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü Fəxri xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət edib, əziz xatirəsini dərin ehtiramla anıb.
ADY əməkdaşları tərəfindən görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi də hörmətlə yad edilib.
