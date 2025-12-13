Argentinalı hücumçu "Barselona"ya keçmək istəyir
Futbol
- 13 dekabr, 2025
- 10:02
İtaliyanın "İnter" klubunun futbolçusu Lautaro Martines karyerasını İspaniya təmsilçisi "Barselona"da davam etdirmək istəyir.
"Report" "El Nacional" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, argentinalı hücumçu Kataloniya komandasına keçid imkanını dəyərləndirir.
O, özünü "Barselona"nın hazırkı forvardı Robert Levandovskinin uzunmüddətli əvəzləyicisi kimi görür.
Qeyd edək ki, Martines cari mövsüm "İnter" forması ilə bütün turnirlərdə 19 oyuna çıxıb, 11 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Hücumçunun Milan təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.
Son xəbərlər
10:42
Ötən gün işğaldan azad olunan bölgələrdə silah-sursat aşkarlanıbHadisə
10:39
Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıbEnergetika
10:38
"Laçın" tankeri ilə 225 mindən çox ton neft və neft məhsulları daşınıbİnfrastruktur
10:33
Foto
SOCAR Qırğızıstan ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibEnergetika
10:28
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 39 nəfər saxlanılıbHadisə
10:25
Azərbaycan "Meta" ilə rəqəmsal idarəetmə və innovativ həllərin tətbiqi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edibİKT
10:13
Sarıbaşa qar yağıbEkologiya
10:12
ABŞ-də Azərbaycanın neft və qaz resurslarının beynəlxalq bazarlara çıxarılmasındakı rolu qiymətləndirilibEnergetika
10:08