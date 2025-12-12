Heydər Əliyevin dövlətçilik prinsipləri müasir Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşmasına da ciddi töhfə verib - RƏY
- 12 dekabr, 2025
- 17:46
Ümummilli Liderin milli ideologiyası və dövlətçiliyin inkişafı prinsipləri müasir Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşmasına da ciddi töhfə verib.
Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Rizvan Nəbiyev deyib.
O vurğulayıb ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafındakı çoxşaxəli faəliyyəti, misilsiz xidmətləri və strateji qərarları sayəsində XX əsrin böyük dövlət xadimləri arasında layiqli yer tutur:
"Heydər Əliyevin dövlətçilik məfkurəsi yalnız siyasi idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə məhdudlaşmır, onun milli ideologiyası və dövlətçiliyin inkişafı prinsipləri müasir Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşmasına da ciddi töhfə verib. Azərbaycanın müstəqillik dövründə formalaşan siyasi idarəetmə və inkişaf modeli 1990-cı illərin mürəkkəb geosiyasi mühitində Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiyanın nəticəsidir".
Deputat bildirib ki, bu strategiyanın əsas elementlərini qısa formada aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:
"Dövlət idarəçiliyində institusional sabitliyin təmin edilməsi, cəmiyyətdə milli birliyin və sosial həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət kursunun və çevik diplomatiyanın formalaşdırılması bu strategiyanın əsas elementlərini təşkil edir".
R.Nəbiyevin sözlərinə görə, Heydər Əliyevin milli maraqlara əsaslanan çoxvektorlu xarici siyasət kursu müasir Azərbaycanın regional və qlobal miqyasda mövqelərinin möhkəmlənməsinə bu gün də töhfə verməkdədir:
"Heydər Əliyevin formalaşdırdığı xarici siyasət kursunun mahiyyəti, əsasən, dövlət müstəqilliyinin qorunması və suverenliyin təmin edilməsi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində prinsipial mövqe və beynəlxalq müstəvidə fəaliyyət, milli maraqlara əsaslanan, balanslaşdırılmış çoxvektorlu diplomatiya, enerji resurslarının istehsalı və nəqlinin xarici siyasət alətinə çevrilməsi, eləcə də regional və qlobal əməkdaşlığın genişləndirilməsi kimi istiqamətlərdə özünü qabarıq göstərirdi".
Deputat diqqətə çatdırıb ki, 1997–2025-ci illər ərzində Azərbaycan 25 dövlətlə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalayıb:
"Bu dövlətlərin 10-u Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrdir. Torpaqlarımız işğal altında olan zaman strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulmasında əsas məsələ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində, xüsusilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul olunmuş məlum qətnamələri əsasında həllinə birmənalı dəstəyin təmin edilməsi idi. Bu prinsipial və güzəştsiz mövqeni Ümummilli Lider Heydər Əliyev müəyyənləşdirmişdi. Prezident İlham Əliyev də məhz bu prinsipiallığın və ardıcıl xarici siyasət kursunun təmin edilməsini Azərbaycan diplomatiyasının qarşısında hədəf kimi qoymuşdu".
R.Nəbiyevin fikrincə, Azərbaycanın bu gün əldə etdiyi nailiyyətlər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasının ardıcıllıqla davam etdirilməsinin nəticəsidir:
"Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən genişmiqyaslı layihələr və siyasi-iqtisadi transformasiyalar Ulu Öndərin strateji baxışlarının aktuallığını və davamlılığını təsdiqləyir".