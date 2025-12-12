Путин: Российские компании настроены на новые инвестпроекты в Туркменистане
В регионе
- 12 декабря, 2025
- 09:58
Российские компании настроены на осуществление новых инвестиционных проектов в Туркменистане.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания "Мир и доверие: единство целей для устойчивого будущего" в Ашхабаде.
По его словам, товарооборот между РФ и Туркменистаном растет.
"За 10 месяцев 2025 года товарооборот уже вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь предыдущий год. Российские компании настроены на осуществление новых инвестиционных проектов на туркменском рынке, крепнет сотрудничество в энергетике, транспорте, в других отраслях", - сказал он.
