    Путин: Российские компании настроены на новые инвестпроекты в Туркменистане

    • 12 декабря, 2025
    • 09:58
    Российские компании настроены на осуществление новых инвестиционных проектов в Туркменистане.

    Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания "Мир и доверие: единство целей для устойчивого будущего" в Ашхабаде.

    По его словам, товарооборот между РФ и Туркменистаном растет.

    "За 10 месяцев 2025 года товарооборот уже вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь предыдущий год. Российские компании настроены на осуществление новых инвестиционных проектов на туркменском рынке, крепнет сотрудничество в энергетике, транспорте, в других отраслях", - сказал он.

