    Putin: Rusiya şirkətləri Türkmənistan bazarında investisiya layihələrinə kökləniblər

    Region
    • 12 dekabr, 2025
    • 10:59
    Putin: Rusiya şirkətləri Türkmənistan bazarında investisiya layihələrinə kökləniblər

    Rusiya şirkətləri Türkmənistan bazarında yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə kökləniblər.

    "Report"un Rusiya KİV-inə istinadən məlumatına görə, bu barədə ölkə Prezidenti Vladimir Putin Aşqabadda keçirilən "Sülh və etimad: davamlı gələcək üçün məqsəd birliyi" adlı plenar iclasda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya və Türkmənistan arasında ticarət dövriyyəsi artır:

    "Cari ilin 10 ayı ərzində ticarət dövriyyəsi artıq 35 % artıb. Bu da əvvəlki ilin bütün göstəricilərindən nəzərəçarpacaq dərəcədə çoxdur. Rusiya şirkətləri Türkmənistan bazarında yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə kökləniblər. Energetika, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlıq güclənir".

    Путин: Российские компании настроены на новые инвестпроекты в Туркменистане

