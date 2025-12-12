Putin: Rusiya şirkətləri Türkmənistan bazarında investisiya layihələrinə kökləniblər
Region
- 12 dekabr, 2025
- 10:59
Rusiya şirkətləri Türkmənistan bazarında yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə kökləniblər.
"Report"un Rusiya KİV-inə istinadən məlumatına görə, bu barədə ölkə Prezidenti Vladimir Putin Aşqabadda keçirilən "Sülh və etimad: davamlı gələcək üçün məqsəd birliyi" adlı plenar iclasda bildirib.
Onun sözlərinə görə, Rusiya və Türkmənistan arasında ticarət dövriyyəsi artır:
"Cari ilin 10 ayı ərzində ticarət dövriyyəsi artıq 35 % artıb. Bu da əvvəlki ilin bütün göstəricilərindən nəzərəçarpacaq dərəcədə çoxdur. Rusiya şirkətləri Türkmənistan bazarında yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə kökləniblər. Energetika, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlıq güclənir".
Son xəbərlər
11:47
Foto
Video
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ulu Öndərin məzarını ziyarət edibDaxili siyasət
11:43
"Meydan TV" işi ilə bağlı həbs edilən şəxslərin məhkəməsi keçirilirHadisə
11:43
ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcəkEnergetika
11:40
Tokayev dünya birliyini Xəzərin ekosisteminin dağılmasının qarşısını almaq səylərini dəstəkləməyə çağırıbRegion
11:40
Foto
Video
Naxçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilirDaxili siyasət
11:40
Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibEnergetika
11:35
Türkiyə səfiri: Heydər Əliyev qurucu bir liderdirDaxili siyasət
11:34
Turqay Zeytingöz: "Azərbaycan Basketbol Federasiyası inkişafın nəzərə çarpdığı bir ili arxada qoyur"Komanda
11:33
Foto