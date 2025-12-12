"Arsenal" "Real"ın və "Milan"ın futbolçularını diqqət mərkəzində saxlayır

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    İngiltərənin "Arsenal" klubu hücum xəttini gücləndirmək məqsədilə "Real"ın (İspaniya) futbolçusu Rodriqo və "Milan"ın üzvü Rafael Leaunu diqqət mərkəzində saxlayır.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, onların transferi komanda üçün əsas prioritet sayılmasa da, "topçular" hücum xəttindəki çatışmazlığı cari mövsümün sonuna qədər həll etməyi planlaşdırır.

    London kollektivi əsas forvardı Viktor Dyekereşə dəstək verə biləcək oyunçu axtarışındadır.

    Qeyd edək ki, "Arsenal" Premyer Liqada 33 xalla liderdir.

