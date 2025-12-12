WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 12:27
    Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç yola salınıb

    Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Vəngli kəndinə 16 ailə (76 nəfər) köçürülür.

    Qeyd edək ki, bununla Vəngli kəndinə qayıdan ailələrin ümumi sayı 134-ə (544 nəfər) çatacaq.

    Böyük Qayıdış Proqramı Ağdərə Vəngli kəndi
    Foto
    Azerbaijan relocates 76 more residents to Aghdara's Vangli village

    Son xəbərlər

    13:16

    Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin məzarını ziyarəti ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    13:13
    Video

    "Haber Global" Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı videomaterial hazırlayıb

    Xarici siyasət
    13:12

    Azərbaycan 9 ayda Gürcüstana birbaşa investisiyaları iki dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    13:07

    Həsənriz sakini: Doğulduğumuz evlərdə indi övladlarımızın sevincli günlərini görəcəyik

    Daxili siyasət
    13:04

    Azərbaycanda bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində nikah və boşanma azalıb

    Daxili siyasət
    13:04

    İlin ilk on ayında ölkədə 50 minə yaxın ölüm halı qeydə alınıb

    Hadisə
    13:03

    Bu ilin 10 ayında 2 714 əkiz, 81 üçəm doğulub

    Sağlamlıq
    13:03

    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

    ASK
    13:02

    Pakistan 2030-cu ilədək ədalətli dünya nizamı qurmağı hədəfləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti