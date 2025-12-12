Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç yola salınıb
Daxili siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 12:27
Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Vəngli kəndinə 16 ailə (76 nəfər) köçürülür.
Qeyd edək ki, bununla Vəngli kəndinə qayıdan ailələrin ümumi sayı 134-ə (544 nəfər) çatacaq.
